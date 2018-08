Orlando Petinatti se indignó con Mujica: "Fue el peor presidente"

"Puede ser que no tenga mucha capacidad, que no sea brillante pero es una hormiga trabajadora, labura y labura". La defensa de José Mujica a Rosario Portell, designada como embajadora en Vietnam indignó a Orlando Petinatti. El conductor de Malos pensamientos dedicó varios minutos a criticar una designación por motivos políticos.

"¿Escucharon eso? A pesar de que la echaron dos veces, la nombraron igual. Para justificar esto que es la meto a presión porque soy MPP y hago lo que me antoja, el tipo (Mujica) dice esto. Me imagino a la gente que está trabajando y estudiando en este momento, a la gente que se desloma todos los días, me imagino que en este momento se quieren cortar las pelotas. Porque se rompen el lomo y tienen capacidad y nadie los beneficia", dijo.

Petinatti también tuvo duros calificativos hacia Mujica. "No fue el presidente más pobre del mundo. Fue de los peores del mundo".

"Esto es empatar no para abajo. Es empatar hasta el subsuelo. Alguien lo tiene que decir. Porque si nos callamos...", proseguió.

El licenciado también recordó a los recibidos en relaciones internacionales y a todos los diplomáticos de carrera que no tienen la oportunidad de cargos como al que designaron a Portell.

"Si fuera estudiante de relaciones internacionales, juntaría a toda mi generación y marcharía, protestaría por esto".

Escuchá lo que dijo: