Murió el exbailarín de Showmatch Juan Carlos Acosta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Murió el bailarín Juan Carlos Acosta, conocido por sus participaciones en las ediciones del 2009, 2014 y 2015 del " Bailando por un Sueño". La noticia fue confirmada por Flavio Mendoza y Cinthia Fernández, quienes se despidieron del artista en sus redes sociales.

Acosta también era coreógrafo, patinador y actor. Hace dos semanas había compartido su último trabajo en Instagram: una publicidad para una marca de cremas, donde interpretó a un profesor de zumba.



"No puedo creer que ya no estés en este mundo, Juan. Un gran artista y excelente persona: que Dios esté con vos", escribió Mendoza, junto a una foto del bailarín Por su parte, Fernández se sumó y expresó vía Twitter: "Juanqui, mi amor, que descanses en paz. Siempre alegre, híper movedizo buscando crecer, siempre buen compañero. No puedo creerlo. #QDEP".

Según informó Teleshow, en las últimas semanas el bailarín presentó fuertes dolores en su espalda. Su pareja le sugirió que fuera a una guardia médica para hacer una consulta, pero él no quería. El viernes pasado aseguró que la molestia había pasado; sin embargo, el domingo a la noche volvió a sentirse mal, se comunicó con su novio y cuando llegó lo encontró sin vida.

Acosta participó de ShowMatch en cuatro ocasiones: fue el partenaire de Rocío Guirao Díaz en el 2009, acompañó a Jésica Cirio en el "Patinando por un sueño" del 2007 y en el "Bailando" del 2014, y secundó a Nazarena Vélez en el 2016. En este sentido, quedó en el recuerdo su escandalosa pelea con la vedette: el bailarín terminó renunciando al certamen, tras varios intercambios tensos entre ellos. Incluso la mediática en aquél entonces publicó una carta donde explicaba su postura y desmentía por completo los dichos del bailarín. Sin embargo, con el tiempo limaron sus asperezas y todo el conflicto quedó atrás.

Hace algunas horas, Vélez le dedicó unas palabras al bailarín en las redes sociales: "Me desperté con la triste noticia de su partida y solo puedo decir que me quedo con el recuerdo de un pibe con ganas, muy profesional, extremadamente talentoso y perfeccionista. Odiaba mis llegadas tardes y que no me importara nada de nada ser la mejor bailando. Te despido recordando nuestros mejores y peores momentos con una sonrisa, y como seguramente a vos te gustaría: bailando".



Su relación con Cirio fue totalmente diferente, ya que desde el principio su química traspasó la pantalla y luego de que concluyera su participación en el "Bailando", mantuvieron su amistad a lo largo de los años. Junto con su coach, María Laura Catallini - conocida como "La Catta"- los tres compartieron salidas juntos y siempre se demostraron su cariño en las redes sociales. De hecho, Acosta publicó la última postal junto a la modelo en septiembre del año pasado.



Ángel de Brito también escribió un sentido tuit: "Que en paz descanses querido @juankyacosta. Falleció no solo un gran bailarín sino un gran compañero con el que tuve el placer de compartir muchos 'Bailando', 'Patinando' y otros programas".