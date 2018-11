Orlando Petinatti continúa con los festejos

"Gracias, muchas gracias. #LaMejorAudienciaDelMundo sigue siendo la más grande en la radio uruguaya, hoy y siempre. #MalosPensamientos since 1991 #28temporadas", escribió el Licenciado, junto a un afiche que publicó en su cuenta de Twitter con un resultado: "5-1" y el logo del programa que se emite todas las tardes en Azul FM.

La cifra tiene que ver con los datos de la última medición de audiencias del Buró de radios, donde el ciclo que conduce el licenciado domina la franja vespertina con 5 puntos, mientras que quienes lo suceden registran 1.

Hace un par de semanas, el Licenciado celebró con su audiencia el resultado de la medición con el tema de Queen, We are the champions.