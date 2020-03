Oriana Sabatini cuenta cómo es tener coronavirus: "A veces siento que me cuesta respirar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A tres días del anuncio de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala tienen coronavirus, la argentina habló con Intrusos para dar detalles sobre sus síntomas. A través de un mensaje de voz, la cantante le dijo a Jorge Rial y a su panel que hasta el momento se siente bien y que han sido pocos los síntomas que se han manifestado.



"Nosotros estamos bien, descansando un montón", dijo Sabatini al comienzo del mensaje. "La verdad es que no nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico, solo nos dijeron que hagamos reposo y no hagamos gimnasia", expresó desde Turín, Italia, donde vive junto a su pareja. "Nos sentimos bien, a veces nos agarra un poco de dolor de cabeza o dolor de garganta. Ahora estoy un poco agitada por nada, a veces siento que me cuesta un poco respirar, pero dentro de todo nos sentimos bien".



La cantante también contó que a través de su cuenta de Instagram recibe muchos mensajes de gente que le consulta qué hacer en caso de tener síntomas. "Nos preguntan si nos dieron remedios, pero yo les recomiendo que no se automediquen y que si piensan que tienen el virus, lo mejor que pueden hacer es seguir estando en sus casas. Acá seguimos combatiendo esto, quedándonos en cuarentena 10 días más".