Oprah Winfrey y más actrices hablaron de las denuncias contra Woody Allen

En una entrevista especial emitida el domingo por la mañana en el canal CBS, Oprah Winfrey se sentó junto a Reese Witherspoon, Natalie Portman, America Ferrera, Kathleen Kennedy, Nina Shaw, Tracee Ellis Ross y Shonda Rhimes, las impulsoras del movimiento Time's Up, para hablar sobre el impacto que tuvo la campaña a nivel mundial. Entre los tópicos que discutieron, hicieron mención al director Woody Allen, acusado de abuso sexual por una de sus hijas.

Haciendo referencia a una serie de tuits publicados durante la transmisión de los Globos de Oro por Dylan Farrow —la hija del director que lo acusó de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía siete años—, el nombre del director se hizo presente en la conversación. La mujer escribió en su cuenta que esperaba que llegue el tiempo de también condenar a su padre, que siempre negó las alegaciones. "¿Qué le dirían a ella?, preguntó Winfrey.

¿Oprah presidenta de EEUU? Hollywood y sus fanáticos quieren creerlo By Rosalia Souza ¿Oprah presidenta de EEUU? Hollywood y sus fanáticos quieren creerlo MIRA TAMBIÉN ¿Oprah presidenta de EEUU? Hollywood y sus fanáticos quieren creerlo

"Que espero que sea así", dijo Rhimes. "Voy a ser honesta, no se que dirá el resto, pero yo espero que llegue el momento de condenarlo". Kennedy también se puso del lado de la joven. "Me gustaría creer que se acabó el tiempo de estar en silencio. Podemos empezar por ahí".

Durante la entrega de los Globos de Oro, Winfrey ofreció un discurso inspirador y muy aplaudido, centrado en los abusos sexuales y de poder cometidos contra las mujeres, no solo en la industria de Hollywood sino también en otros ambientes. Es por eso que preguntó a las entrevistadas, cómo creían que la sociedad debía conversar acerca de la forma en la que hombres y mujeres debían relacionarse.

"Todos somos seres humanos, y creo que debemos tratarnos como pares por este simple factor. No respetás a una mujer solo porque tenes una hija, una esposa o una hermana, sino porque es un ser humano, sin importar que tenga un familiar hombre. Todos merecemos el mismo respeto", dijo Portman, que mientras presentaba un premio durante la ceremonia, criticó a la Asociación Internacional de prensa de Hollywood por haber seleccionado solo hombres en la categoría a mejor director.

"Creo que en gran parte, esto se trata no solo de cambiar aquellas reglas que están escritas, sino las que no lo están", argumentó Ferrera."Creo que lo que estamos experimentando ahora es un movimiento debajo de nuestros pies, en donde mujeres y hombres sienten que ya no se puede callar la verdad. Y cuando la verdad está dicha, se produce una rotura en nuestra cultura que permite generar un cambio".