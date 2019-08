La opinión de Jorge Nasser sobre la eventualidad de legalizar la cocaína: "Debe ser una joda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Nasser dio su opinión sobre una idea lanzada por el ministro de Defensa José Bayardi sobre la cocaína. El jerarca se declaró como "un legalizador globla" puso sobre la mesa una eventual regulación de la producción y consumo de la adictiva sustancia blanca.

El músico fundador de Níquel fue muy crítico con la iniciativa y apeló a su experiencia personal con el consumo. "Debe ser una joda lo de legalizar la cocaína. O una operación política. La cocaína te rompe todo. Lo digo por experiencia propia", escribió en Twitter.

Debe ser una joda lo de legalizar la cocaína. O una operación política. La cocaína te rompe todo. Lo digo por experiencia propia. — Jorge Nasser (@jorgenasser) August 10, 2019

El comentario generó respuestas divididas. El psicólogo Alejandro De Barbieri valoró el testimonio de Nasser.

No califico como ejemplo, pero ésto de legalizar la cocaína (Uruguay, ¿unilateralmente?)

Un disparate total. — Jorge Nasser (@jorgenasser) August 10, 2019

Cuando otro seguidor le dijo al músico que la ilegalidad no había impedido que Nasser se drogara, el músico concedió: "Habría que legislar, sin modelos a mano. A mi no me parece una prioridad para el Uruguay.. me parece "raro" tirarlo en campaña política. No sé a quién beneficia".