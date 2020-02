¿Qué opina Manini Ríos sobre las imitaciones que se hacen sobre él en el carnaval?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador electo y líder de Cabildo Abierto, es uno de los principales protagonistas que tiene este Carnaval 2020. Diferentes grupos lo han utilizado como referencia en sus actuaciones.

En diálogo con radio Universal, Manini dijo que es "poco carnavalero". Sin embargo, reconoció: "He visto algo. Me han pasado videos. Las miro y la verdad que me río y hasta puedo decir que me divierte en cierta forma".

Sobre el títere que Agarrate Catalina realizó para su parodia en el "Desfile de Carnaval", representándolo con su uniforme de militar, contestó: "Ese muñeco está bastante bien hecho".

El excomandante en Jefe del Ejército señaló que situaciones como estas "demuestran que Cabildo Abierto no despierta la indeferencia de nadie: o nos quieren o nos odian".

Además, puntualizó que "en el caso de las murgas todos sabemos que esos conjuntos, unánimemente compañeros, son partidarios de determinados partidos".

"Al haber perdido las elecciones nos miran a nosotros como los culpables o responsables", añadió.