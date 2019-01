Olivia De Havilland, una gloria de Hollywood en tribunales

La actriz Olivia de Havilland, una de las últimas estrellas vivas del Hollywood clásico, perdió la demanda que le enfrentaba a la serie Feud, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera ayer no examinar el caso, informó The Hollywood Reporter.



De Havilland —de 102 años y la única sobreviviente de quienes participaron en Lo que el viento se llevó— se citó en tribunales con la cadena FX por el retrato despectivo que se hizo Feud de ella, pero la justicia estadounidense no le dio la razón, tras un largo proceso legal. “Estamos decepcionados de que el Tribunal Supremo deje pasar esta oportunidad de confirmar que la Primera Enmienda no protege la publicación de mentiras intencionadas en ningún medio, incluidos los llamados docudramas”, dijeron sus abogados en un comunicado.

De Havilland demandó a Feud en junio de 2017 por la imagen falsa y sin su permiso que se mostró de ella en esta serie televisiva, que relata la famosa rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis. El papel de De Havilland, la única persona viva de las que aparecen en la ficción de Ryan Murphy, fue para Catherine Zeta-Jones.

De Havilland acusó a los responsables de la serie de poner en su boca frases que nunca dijo, y de inventar situaciones que nunca tuvieron lugar. Por ejemplo, la serie muestra a De Havilland llamando “puta” a Joan Fontaine, su hermana en la vida real y con quien tuvo, en efecto, una célebre enemistad. Sin embargo, De Havilland sostuvo en su acusación que ese “ofensivo término” va en contra de su reputación de “buenos modales, clase y amabilidad”.

En marzo, una corte de apelaciones de California dio la razón a FX al considerar que en este caso prevalece la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, sobre las reclamaciones de la actriz. La actriz intentó llevar su caso al Tribunal Supremo, que ahora, con su negativa a escuchar sus argumentos, dio la razón a FX.