Ola de acusaciones de abuso contra el humorista Tristán

El veterano actor argentino Tristán está en el centro de la polémica tras recibir una andanada de denuncias de actrices que trabajaron con él en algún momento de su dilatada carrera.

Todo empezó con el testimonio de Rita Pauls, una joven actriz que lo acusó de abuso durante las grabación del unitario Historia de un clan, del año 2015.

"Me decía cosas al oído asquerosas, muy vulgares sobre los dos, susurradas y totalmente fuera del guion como 'te voy a hacer tal cosa'", dijo al ciclo radial DucaJazz. "Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía teníamos cuatro meses de rodaje por delante. Entonces le dije a Luis [Ortega] y quedamos entre todos en que yo no podía estar sola con Tristán. Si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente", explicó Pauls.

Enterada de la situación, la producción de la serie tomó medidas y evitó el contacto entre los actores. Tristán recogió el guante y se defendió. "Yo sé, ante una mujer, el respeto que uno debe tener y merece. Así que, si me he excedido, que no creo que lo haya hecho, y se siente afectada, le pido mil disculpas", reiteró.

En el medio del fuego cruzado, la vedette Cinthia Fernández también se sumó a las críticas a Tristán. La morocha recordó una denuncia que había hecho pública en 2007 por lesiones y amenazas, luego de compartir escenario con él en la obra Más loca que una vaca.

"En Más loca que una vaca con Jésica Cusnier y conmigo era la cosa. Éramos las dos pendejas, teníamos lindo cuerpo y todos los días él nos decía 'date vuelta mamita que te quiero ver la colita' o 'dale dejame tocar un poquito'. A Jésica le tocaba la cola y eso había que callarse porque si no nos echaban", contó Cinthia y terminó cruzándose al aire con Tristán en un tenso momento.

"Cinthia puede decir cualquier cosa porque también quiere aparecer ahora, como no la llama nadie pobrecita...", expresó el comediante.

En 2014 fue Vicky Xipolitakis quién contó que que el actor también tuvo una actitud poco profesional cuando juntos estaban en la obra Brillantisima.

Otro testimonio lapidario con Tristán fue el de la actriz Karen Reichardt, quien trabajó con él en películas picarescas de los años '90. "En (el filme) 'Tachero nocturno' teníamos escenas donde él estaba cerca y… me volvía loca", contó.

En medio de ese mar de denuncias, también hubo una actriz que defendió a Tristán. "Hoy es más fácil esto de poder develar situaciones que antes a otra mujer se le pasaban por alto o le parecían normales… Hay que ver para él (por Tristán), teniendo la edad que tiene, decirle una cosa a su mujer, cuando en su época…", dijo Papaleo en diálogo con el ciclo Buenos Días América.

Y continuó: "¿Qué pasaría si (Alberto) Olmedo viviera y le dice a una piba 'Traeme a la nena'? Ella va a decir: '¿Qué hace el viejo este, desubicado?'. A lo mejor cambia el contexto, la situación social y la persona se siente acosada, cuando antes era normal. No digo que lo tiene que tomar como normal, pero a lo mejor lo que está diciendo no lo toma como un acoso".