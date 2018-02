¿Por qué se odian dos actrices de Sex and The City?

Las dos actrices en cuestión son Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, ambas del staff de la tira Sex and de city.



Según un informe, algunas de las razones de este distanciamiento son: en 2002 a Sarah Jessica Parker le pagaban 3,2 millones de dólares por episodio. A Kim Cattrall le negaron un aumento y se quedó con 350.000 dolares; Jessica Parker siempre podía tener corpiño puesto, mientras que a Cattrall constantemente se la veía en escenas que le implicaban desnudarse; la primera de ellas logró el reconocimiento como productora ejecutiva y, en cambio, la segunda, pese a haberlo pedido, nunca lo obtuvo.

La última pelea en las redes

Jessica Parker le envió, a través de Instagram, sus condolencias a Cattrall por la muerte de su hermano Christopher: "Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos", escribió la actriz que interpretó a Carrie Bradshaw.

Pasaron los días y Cattrall disparó contra Parker, a quien le dedicó un posteo en la misma red: "No necesito tu amor o apoyo en este terrible momento Sarah Jessica Parker", escribió primero.

En el mismo posteo, escribió: "Mi madre me preguntó hoy: '¿Cuándo @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?' Tu continuo intento de llegar es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora. Dejame hacer esto muy claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'chica buena'".