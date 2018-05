Ocho mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso, y el actor ofrece disculpas

Varias mujeres acusaron al veterano actor Morgan Freeman de haber tenido conductas inapropiadas con ellas, reportó hoy CNN.

Una de ellas es una joven productora que trabajó con Freeman en 2015, en el contexto de la película Un golpe con estilo, que también protagonizaron Michael Caine y Alan Arkin. La chica reveló a CNN que el actor la sometió, durante los meses de trabajo, a manoseos y comentarios indeseados sobre su cuerpo y su apariencia.

La productora, cuya identidad se mantiene sin revelar, contó que en una ocasión puntual, el actor quiso levantarle la falda para saber si estaba usando ropa interior. Y estuvo tan insistente al respecto a pesar de sus rechazos, que el propio Arkin tuvo que decirle que se detuviera.

Otra mujer que trabajó con Freeman en el set de Nada es lo que parece, también dijo haber sido víctima de acoso sexual por parte del actor, una situación que en simuitáneo padeció una de sus asistentes.

La mujer le dijo a CNN que el acoso era tan reiterado, que ya sabían que si él iba a estar en el lugar, no podían usar ni escotes profundos ni ropa ajustadas, para así evitar sus comentarios fuera de lugar.

En total, de 16 personas que hablaron con CNN para esta investigación sobre las conductas de Freeman, hoy de 80 años, ocho aseguraron haber sido víctimas de él. Algunas se refirieron a lo vivido como acoso, y otras como comportamiento inapropiado, asegura el medio internacional. Las restantes ocho reconocieron haber sido testigos de esas conductas.

Sin embargo, todas reconocieron que no denunciaron las conductas de Freeman en su momento, por miedo a perder el trabajo. La mayoría optó por cambiar su apariencia y su forma de vestir, para no llamar su atención.

En su publicación, CNN asegura que el patrón de comportamiento de Freeman implica conductas inapropiadas en público, no en privado, y extensivas a otros ámbitos de su trabajo, como las conferencias de prensa, donde también solía hacerle comentarios desubicads a las periodistas. De hecho, la investigación comenzó después de una experiencia vivida de primera mano por una periodista de CNN, Chloe Melas, coautora del artículo que fue publicado hoy jueves.

CNN también aclara que consultó a otro montón de personas que o bien prefirieron no hablar, o bien dijeron no saber nada del tema; así como a un representante del actor, que no contestó a ninguna de las múltiples preguntas enviadas.

El detallado reporte de CNN habla de una cantidad de situaciones ocurridas tanto en sets de rodajes, como en instancias periodísticas o en el ámbito de la productora Revelations Entertainment que fundó.

El después Las disculpas

Horas después de que CNN publicara su reporte, en el que aseguraba que se habían contactado con un representante de Freeman que, tras pedir el detalle de las acusaciones, no respondió más los mensajes, el actor ofreció sus disculpas a través de Hollywood Reporter.

"Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo, sabe que no soy alguien que intencionalmente ofendería a alguien o lo haría sentir mal a propósito. Me disculpo con cualquiera a quien haya hecho sentir incómodo o a quien le haya faltado el respeto; nunca fue mi intención", expresó.