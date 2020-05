Océano FM cambiará su programación otra vez: "reinventarse está en nuestro ADN"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Océano FM prepara un nuevo cambio de programación para los próximos días, según informó El Observador y confirmó El País. "Estamos muy entusiasmados con algunos cambios en la programación", dijo a El País el director de la emisora, Pablo Lecueder, aunque evitó hacer referencias concretas a posibles altas o bajas de los contenidos.

Lecueder dijo que "vamos a a mostrar el rumbo cuando esté todo pronto", y resaltó que históricamente desde la 93.9 han "marcado el rumbo de las propuestas de FM , y reinventarse está en nuestro ADN".

La radio, una de las marcas con más peso en el dial, vive un período de transición desde el año pasado, cuando en octubre se anunció que Justicia infinita, un clásico de la emisora, ya no sería parte de la programación. Desde entonces, una serie de rumores y especulaciones tuvieron en el foco a Orlando Petinatti y a una posible vuelta de Malos pensamientos a la 93.9, que fue su casa durante años.

La grilla de Océano se reestructuró en función de la vuelta de Malos pensamientos, con varios cambios. Así, el periodístico Todo pasa quedó ubicado en la primera mañana; el clásico Abrepalabra de Gustavo Rey, hasta ahora un programa de las tardecitas, se reubicó como magazine a las 10.00; y De arriba un rayo, que antes iba a las 15.00, pasó al mediodía.



Hoy, son solo estos tres programas diarios los que están al aire.

El plan era que Malos pensamientos fuera de 15.00 a alrededor de las 19.30, y para el cierre de la jornada se consideró un programa a modo de resumen de noticias y de la actividad radial del día. La caída del pase de Petinatti —y de la compra de Azul FM, lo cual era parte de la operación— finalmente echó por tierra ese proyecto, y dejó a la radio con música a partir de las 15.00.

"Íbamos muy bien encaminados y nos habíamos puesto de acuerdo en un montón de cosas pero la plata no lo compra todo. No compra la tranquilidad y la paz interior que uno tiene que tener para hacer un programa de estos. En lo económico y en otros aspectos estábamos de acuerdo, pero surgieron algunos cuestionamientos que hicieron que todo se posponga. No digo que se cayó. Creo que nos faltó tiempo", dijo Petinatti a Sábado Show antes de empezar una nueva temporada radial, otra vez por Azul FM.

Océano ya había sufrido un sacudón importante cuando se despidieron programas clásicos como No toquen nada y Segunda pelota, que emigraron a la entonces flamante Del Sol en 2017.

De momento, la radio se maneja con hermetismo para evitar filtraciones como las que se dieron en los últimos meses, y el panorama para quienes siguen al aire es incierto.