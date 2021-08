Obaldía sobre caso Andrade: "Muchos dicen que Páez Vilaró hizo Casapueblo sin aportes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Inés Obaldía, directora de cultura de la Intendencia de Montevideo, habló sobre la polémica en torno al senador frenteamplista Oscar Andrade, denunciado esta semana por irregularidades en la construcción de su vivienda en San Luis (Canelones).

"Eso lo cerró (Yamandú) Orsi. Habló con Andrade y dijo que se va a poner al día", expresó Obaldía en el programa Hacemos lo que podemos (Universal) queriendo poner punto final al tema. La jerarca se refirió a la dimensión que tomó la denuncia y señaló que muchos "llegaron a recordar que Páez Vilaró hizo todo Casapueblo sin un solo aporte y sin un solo plano. Yo no llego a eso".

"Estoy segura que se va a poner en regla. Estamos en una sociedad en la que las reglas nos hacen iguales. Si alguien se sale de las reglas tiene que volver a ellas", concluyó.

Al ser consultada por su opinión sobre el informe de del programa Santo y Seña, que llevó adelante la investigación sobre el legislador, contestó: "No vi el informe de Santo y Seña. Estaba en el Solís. No veo Santo y Seña. Las pocas veces que vi trabajos no son en la línea de lo que quiero ver. No me interesa para nada".

Andrade fue denunciado esta semana por haber construido su casa en San Luis sin declarar la obra en el BPS ni pagar los tributos municipales.