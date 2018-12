"Yo nunca violé ni acosé a nadie", dijo en cámara Juan Darthés, tras la denuncia

Luego de ser denunciado por la actriz Thelma Fardin de haber sido violada por él en 2009 en Nicaragua —en plena gira del éxito juvenil Patito Feo, cuando la joven tenía 16 años—, el actor Juan Darthés rompió el silencio en el programa Más que noticias de Mauro Viale.

"Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viale para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", escribió esta tarde el actor en su cuenta de Twitter, minutos antes de que la entrevista fuera puesta al aire por la pantalla de A24. Durante la primera hora de programa, Viale no sólo remarcó lo mal que notó al actor —"yo no lo dejaría solo", aconsejó— sino que también especuló, a través de bromas poco atinadas considerando el

contexto, acerca del horario en que se emitiría la nota.

Desde la intimidad de la casa de Nordelta donde se encuentra recluido —motivo por el cual no asistió a la audiencia de conciliación con Calu Rivero—, Darthés tuvo un mano a mano con Viale que se prolongó por menos de 10 minutos, debido a que el actor le dijo al periodista que "cuanto menos dure, mejor". Además, solicitó que la charla fuera grabada en su residencia porque en este momento no quiere "ver gente".

En el inicio de su descargo, Darthés aseguró que fue Fardin quien ingresó a su habitación y se le "insinuó", al querer darle un beso.

"Yo nunca violé ni acosé a nadie, Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave, yo le dije: 'estás loca, ¿qué te pasa?'. Tenés novio, yo le dije que mis hijos tenían la edad de ella, yo la saqué de la habitación, le dije: 'salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto. Si yo fuera el país, también creería en su palabra, con cien mujeres diciendo eso", contó.

En cuanto a su estado actual, Darthés expreso: "Estoy muerto, indignado, con bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaban que no mirara nada de toda esta locura mediática que se habló sobre el tema. Decidí ayer mirar un poco y a partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé cuando vi la denuncia, y a partir de pensamientos muy oscuros, dije 'yo ya estoy muerto, (...) dos veces no me

pueden matar, lo único que me interesa es que la gente sepa mi verdad'".

"Toda la cadena nacional de gente está hablando mierda de mí; hay una teoría del rumor, pero la gente ya me juzgó", amplió. "Yo no puedo obligar a la gente a que me crea, la gente me condenó de la que forma en la que se hizo, yo ya estoy muerto en mi carrera, en todo, lo único que me importan son mis hijos y mi mujer, lo único que le pido a la gente es que si lo que dice Thelma fuera mentira, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado".

Por otro lado, Darthés aseguró que se presentará ante la Justicia en Nicaragua, porque tiene pruebas, y que la relación con su familia permanece sólida.