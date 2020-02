Nuevo testimonio contra Pettinato: "Me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martina Soto Pose descargó ayer su furia a través de su cuenta de Twitter por la reaparición de Roberto Pettinato en los medios. Recién llegado de Nueva York, el músico y conductor fue al teatro y brindó una entrevista al programa Intrusos en donde habló sobre las acusaciones por acoso que recibió por parte de algunas excompañeras de trabajo.

Hoy, en una entrevista con el mismo programa de América, la periodista ahondó más en el tema, realizando fuertes declaraciones en contra de Pettinato. "Es difícil ver que a este tipo le vuelven a dar aire y que bromea con cosas que para nosotras siguen siendo muy dolorosas. No es algo que solo pasó hace dos años y medio, él es lo que es: un abusador y un acosador"



"Me preguntan mucho '¿por qué no lo denunciaste?'. Porque una estaba en un lugar muy inferior en cuanto a poder. Además no es grato para nadie, al menos no para mí, reconocer que fui débil, vulnerable y que no enfrenté bien la situación".



Martina aseguró que tiene miedo de volver a cruzárselo. "Saber que existe la posibilidad de que yo me lo cruce laburando en algún lugar, me da mucho pánico. Tal vez sí sea necesario juntar fuerzas y denunciarlo, pero sé que los tiempos de la justicia se dilatan un montón y que las condenas judiciales son muy arbitrarias. La condena social realmente es más efectiva, por eso para mí es importante que se recuerde de quién estamos hablando: de un tipo que trabajaba con mujeres y las trataba como basura, las maltrataba y las acosaba".



Durante la entrevista, Soto Pose recordó algunos de los malos momentos que vivió junto a Pettinato. "Mi primer programa en televisión fue Un Mundo perfecto y antes de salir al aire, él me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón. 'Esto es así', me dijo. Yo tenía 23 años", recordó. Después habló sobre otro comentario sexual que le hizo delante de todos sus compañeros. "Me ha dicho cosas horribles que no puedo ni repetir", señaló.



"Esto lo cuento porque no solamente es decir 'no' a tiempo, yo lo dije, y en su momento también intenté encararlo a él, pero se cebaba. Intenté hablar con mi jefe, con mis compañeros de trabajo... Siempre fue un tema que evidentemente no supe lidiar bien, y que aún me sigue costando", agregó.



Y aseguró: "Probablemente fue mi peor momento profesional y todo gracias a él, me cuesta hasta pronunciar su nombre. Se lo toma con humor, pero para mí no es excéntrico, es una mala persona. Tampoco me gusta decir que es un enfermo porque no lo es. Estos tipos son hijos sanos del patriarcado y si se manejó así fue porque hubo un círculo que se lo permitió: productores de televisión, compañeros de trabajo, hombres y minas... Me gustaría que no nos olvidemos que esto no es un tema que ya pasó, es una actitud sistemática que sigue teniendo".