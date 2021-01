Por un nuevo "maracanazo": The party band convertida en cábala de Flamengo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días comenzó una nueva forma de festejo en los vestuarios del equipo del Flamengo, ya que el uruguayo Georgian De Arrascaeta, que milita en ese equipo, puso desde su celular el tema ¨Si nos organizamos….¨.

El partido contra el Palmeiras tuvo un resultado positivo, dos tantos contra cero, y a partir de ese día los cariocas creen que la energía que tiene el tema les dará un plus para salir a la cancha.

Giorgian le dijo a Marcelo "Kyoto" López, su cantante: "Fue como un ritual que les dio mucha alegría y fuerza luego del triunfo", a lo que el cantante le consultó: "¿Saben lo que dice la letra?". "No importa, lo mejor es que no lo sepan y disfruten del momento", fue la respuesta del futbolista uruguayo.

A las pocas horas ¨a torcida¨ (los hinchas) del Flamengo, comenzó a investigar de donde había salido ese tema, y quien lo cantaba. Kyoto comentó en diálogo con el periodista Gustavo Descalzi: "Giorgian se puso a cantarlo con todos los jugadores con, Gabygol, Felipe Luis, Gerson, Bruno Henrique, bueno todos, y enseguida explotó en las redes me empezaron a llamar hinchas, jugadores, periodistas, es una locura. Se disparó en Spotify y ahora quieren que vaya a cantarlo al Maracaná. Que si no hubiera restricciones ya estaría ahí¨, finalizó diciendo su cantante que se encuentra sorprendido no solo por lo que ocurre en el rugby francés, sino que ahora el equipo con una de las hinchadas más grandes del mundo lo adoptará como su himno de vestuario.