El nuevo trabajo de la diosa Natalia Camilo

La actriz Natalia Camilo tiene las energías puestas en su nuevo desafío. Alejada de la televisión, donde adquirió popularidad como "gauchita" de Sé lo que viste, la infartante morocha ahora quiere hacer carrera como dj. Su debut oficial será el próximo sábado 31 de marzo en el salón Kibón avanza, donde tendrá lugar la fiesta Noche de Gala del boliche Mandarine.

Natalia ya se había medido como dj en un evento en Río de Janeiro pero la fiesta de Mandarine será su presentación oficial en Montevideo. De esta forma, la morocha se suma a la tendencia de las diosas locales que se han abierto puertas en ese rubro, como Patricia Wolf, Victoria Saravia o Luciana González.

Por otro lado, la mediática no piensa dejar de lado la actuación. El 13 de abril estrena la obra Me quiere o no me quiere con dirección de Alfredo Leirós en el Teatro Anglo y también formará parte de la versión uruguaya de Bollywood bajo la dirección de José María Muscari en el teatro Astral.