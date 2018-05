Nuevo capítulo en la pelea entre Morena Rial y su papá; fue contra Agustina Kämpfer

Jorge Rial está de vacaciones en Londres junto a su pareja, Romina Pereiro, pero su hija Morena no deja de increparlo a través de las redes sociales. La semana pasada decidió salir a ventilar la intimidad sobre vínculo con su padre, y desde entonces, no ha parado de compartir imágenes junto a su novio, a quien define como su cable a tierra y su amor incondicional.

Este lunes, Morena Rial amaneció picante y decidió usar las historias de Instagram para volver a arremeter contra su padre.

"Prefiero lastimar a alguien contando la verdad que destruirla tapando todo una vida llena de mentiras, y mentiras fuertes. La decepción no mata, enseña. Con el tiempo aprendí a tratar como me tratan. Mis dos armas más poderosas son la paciencia y el tiempo. Ya el tiempo me dio una vez la razón, me echó de mi propia casa por una c... que después le cayó embarazada de otro. Pero todo en esta vida se paga. Y lo último, de las personas falsas solo quiero una sola cosa, distancia. Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados".

"No le temo al enemigo que me ataca sino a mi falsa familia que me abraza. Yo solo traté de ser yo misma y dar lo mejor de mí, pero no alcanzó, parece. Un beso para Londres que lo miran por las redes sociales", escribió confiada en que su padre está leyendo todo al otro lado del océano.