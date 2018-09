Las nuevas plataformas tuvieron sus elegidos

El rol de las redes sociales en el mundo del espectáculo, se ha vuelto cada vez más trascendente. Se ha convertido, de hecho, en un lugar que tiene su propio sistema de estrellas. En ese sentido, los Iris, que siempre han estado atentos al surgimiento de las nuevas plataformas, premia a los mejores en Internet y en redes.

Como influencer ganó Yao Cabrera, el youtuber uruguayo hoy radicado en Argentina que tiene más de tres millones de seguidores en YouTube. Cabrera había sido integrante de Dos Bros y se dedica básicamente a las cámaras, las bromas y algún que otro editorial.En la categoría estaban Agustina Padilla, Fede Puñales y Federico Vigevani. El año pasado había ganado el premio como revelación web por sus trabajos con Dos Bros.

El Iris al comunicador en redes, otra categoría que tuvo su primera inclusión en los Iris, fue para Camila Rajchman, la excantante de Rombai (hoy con Blonda, su nueva banda) y conductora de televisión que tiene 468.000 seguidores en Instagram. Aspiraban a ese premio Andrea Vila (72.000 seguidores en Instagram), Patricia Wolf (46.500), Orlando Petinatti (405.000 seguidores en Twitter) y Ana Inés Martínez (34.000 seguidores en Twitter).

“Ni sabía que podía pasar, así que estoy feliz”, comentó Rajchman, quien también estuvo mencionada como revelación en televisión. “Quiero agradecerle a la música, quien me abrió las puertas a estos medios. Gracias a todas las personas que me apoyan, me acompañan y me hacen crecer. Aprendo de todos ustedes”.