La nueva vida de Silvina Luna, en Panamá y dedicada a su camino espiritual

Alejada temporalmente del radar de los medios argentinos, Silvina Luna le dio un cambio a su vida y está instalada en Panamá, donde continúa con una búsqueda espiritual que tiene que ver, según ella misma dice, con un camino de “autoconocimiento”.

La rosarina saltó a la fama por su participación en Gran Hermano en 2001, y de ahí en más desarrolló una carrera como actriz, modelo y comunicadora que la mantuvo siempre presente y activa entre la farándula argentina. Pero meses atrás dio un giro cuando se fue de vacaciones al Caribe, en concreto a Panamá, y decidió quedarse más tiempo de lo previsto. “En el verano fui a Bocas del Toro a descansar unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí y me quedé”, dijo esta semana en entrevista con La Nación. “No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo”.

Sobre esos proyectos, Luna contó que está muy enfocada en sus redes sociales y en el desarrollo de un espacio holistico propio en el que se ofrecen “experiencias transformadoras para el desarrollo personal”. La morocha estudia para ser coach ontológica profesional. Según contó en su perfil de Instagram, comenzó con ese emprendimento “porque no quiero quedarme en ese despertar, no me pertenece, es de todos y para todos”.



“Mi proceso personal comenzó hace muchos años”, explicó a La Nación sobre esta búsqueda espiritual en la que está sumergida. “Siempre me definí como una buscadora y aprendiz de la vida. Desde muy chica tuve la necesidad de expandirme y trabajar en el autoconocimiento y siento que algunos eventos fuertes en mi vida me llevaron a profundizar sobre mi camino y me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener mejor relación conmigo y los demás”.

A comienzos de 2020, Silvina Luna había hablado en profundidad de este cambio de vida con un sensible posteo de Instagram. “Pasé años exponiendo mi cuerpo, pensando que el envase era lo único importante. Este pensamiento me llevó a una cirugía que me puso en peligro mi vida, hecho que hizo replantearme mi camino y mis valores. Mi vida por completo cambió, hoy elijo otra mirada, cuidarme a mi misma y a otros”. ⁣⁣



Sin embargo, esta transformación no logró alejarla del todo de las polémicas, ya que se la ha vinculado con Rodrigo Fernández Prieto, el ex de la alguna vez explosiva Floppy Tesouro. Es que en Panamá, Luna se instaló en su casa y eso dio pie a las especulaciones.

“Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace 20 años”, aclaró Luna y aseguró que con Tesouro “tuve una buena relación durante su matrimonio, pero después no la vi más”. Tesouro también había aclarado que no estaba “ni peleada ni enojada” con su colega, aunque trascendieron rumores de furia. Para despejar dudas, Luna le dijo a La Nación que “estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos”. Todo lejos de los flashes.