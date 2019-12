La nueva vida de Evangelina Carrozzo, la chica "anti papeleras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Basta de papeleras contaminantes”. Con ese cartel y un mínimo atuendo de vedette, Evangelina Carrozzo irrumpió durante la foto final de IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe ante 58 presidentes, entre ellos el principal destinatario del mensaje, el uruguayo Tabaré Vázquez.

Era el año 2006 y Argentina y Uruguay atravesaban turbulencias diplomáticas debido a la instalación de la plata de celulosa Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. Carrozzo, una joven entrerriana de 25 años en ese momento había sido consagrada como Reina del Carnaval de Gualeguaychú, tomó la bandera de la protesta ambientalista y su imagen dio la vuelta al mundo.

A su regreso, le esperaba un futuro prominente en los medios y el espectáculo argentinos. Fue convocada por Marcelo Tinelli para el Bailando y Patinando por un sueño y Gerardo Sofovich la incluyó como vedette en una de sus obras.

Hoy, Carrozzo tiene 39 años y otorgó una entrevista al sitio argentino Teleshow para hablar de su nueva vida.

“Me gusta que me sigan reconociendo como 'la chica del cartel, ‘la chica de Gualeguaychú’, ‘la chica del Carnaval’. Esa acción fue muy importante en mi vida, y también para poner en primer lugar en las agendas mundiales a Gualeguaychú y nuestra causa”, dijo sobre la protesta.

Días atrás se recibió de counselor (consultora psicológica), carrera que, según cuenta, decidió comenzar a estudiar luego de un hecho doloroso. “Sentía que era una asignatura pendiente conmigo, y a raíz de una enorme pérdida familiar, que marcó en mí un antes y un después, surge un quiebre emocional muy grande en mi vida y en la de mi familia. Descubrí sentimientos luego de esa inmensa pérdida. No sabía que existía ese tipo inexplicable de dolor infinito”.

De todas formas, esta nueva profesión no se interpone con su carrera en los medios. Incluso aclara que aceptaría una propuesta “siempre y cuando lo disfrute". “Y si se tratara de comunicación, que me encanta, podría informar desde mi profesión. Eso sería genial, en radio, en tele o en alguna columna digital informativa. Hay mucho que trasmitir para la promoción y prevención de la salud y me gustaría ser el medio para llevar información y poder también responder preguntas. Es maravilloso y enriquecedor lo que se puede aprender y conocer uno mismo hablando con otro”, sostiene quien está en pareja con Mauro, a quien le dedica una especial mención por haberla apoyado durante la carrera. “Me rebancó cuando estaba nerviosa, estresada, y un poquito infumable antes de los exámenes”, bromea.

A su Gualeguaychú natal vuelve seguido para visitar a su familia. Y sigue vinculada al carnaval local.