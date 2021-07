La reinvención de Núbel Cisneros tras salida de "Telenoche": "El tiempo me dio la razón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los pronósticos del tiempo son cada vez más importantes. Es indudable que distintas actividades dependen de la meteorología, directa o indirectamente”, le dijo Núbel Cisneros a El País. Eran los últimos días de abril cuando se conoció la noticia de que el último meteorólogo de los canales privados había dejado Telenoche, el noticiero de Canal 4 donde trabajó por más de 24 años.



“Fue una vida dentro del canal”, dijo y aseguró que su salida se debió a que no se llegó a un acuerdo económico. “Por eso decidimos, de común acuerdo, desvincular el servicio”, dijo.



Si bien Cisneros mantiene su lugar en el noticiero del Canal 5, aprovechó este tiempo para reinventarse. A comienzos de mayo lanzó “El tiempo de Núbel” y todas las noches ofrece el pronóstico del tiempo a través de su cuenta de Instagram. En poco más de dos meses, acumuló 15 mil seguidores.



Y esta instancia de intercambio directo con el público le permitió demostrar esa importancia del pronóstico del tiempo que le había comentado a El País. En cuestión de minutos, cada uno de sus pronósticos se llena de mensajes de agradecimiento de sus seguidores.



“Hasta los 6000 seguidores pensás que puede ser el impulso, pero cuando ves que empieza a crecer en forma rápida, confirmé que esto era importante y necesario para la gente”, dice ahora. “Cuando llegamos a los 10.000 seguidores, a uno le toca la fibra más íntima porque es mucha la gente. Todo eso es plus para mí y me da fuerzas para seguir adelante”, agrega.



Sobre su reinvención en las redes —como muestra la foto que ilustra esta entrevista, Cisneros es mucho más que el hombre de traje y corbata — y su salida de Telenoche, Cisneros habló con El País.

—A comienzos de mayo inauguraste la sección “El tiempo de Núbel” en tu cuenta de Instagram. Presentás el pronóstico del tiempo todos los días y en dos meses llegaste a los 15 mil seguidores. ¿Cómo surgió la idea?



—Empezó luego de que me desvinculo de Canal 4. Incluso, después de la nota que me hicieron en El País, mi hija y mi yerno me dijeron: “¿Por qué no hacemos algo en Instagram? La gente te sigue y creemos que es un producto necesario”. Al principio fue una novedad para mí, porque uno tiene un poco de miedo con la tecnología. Al final me convencieron y empezamos a sacar el pronóstico todos los días, entre las 18.00 y las 20.00. A medida que fue transcurriendo el tiempo, la gente se fue interesando muchísimo y me di cuenta de que el pronóstico del tiempo es algo muy necesario y la gente lo solicita. Todavía sigo en Canal 5, pero la gente que me sigue en Instagram confía en los pronósticos. Para mí es un orgullo y una forma de sentirme cerca de ellos.



—Lo más interesante es que ahora podés ver los comentarios de tus seguidores. Apenas publicás el pronóstico del día, recibís numerosos mensajes de agradecimiento. ¿Lo has notado?



—Sí, la verdad que sí. Y confirma lo que les comenté cuando ustedes me entrevistaron hace un tiempo: el pronóstico meteorológico es un producto necesario para la gente. Todos estamos pendientes de eso si queremos organizar un evento, salir a la escuela o disfrutar de todas esas horas que podemos llegar a tener libres. A pesar de que hay aplicaciones por todos lados, un pronóstico hecho por un meteorólogo tiene un plus indudable para el público, porque sabe que hay alguien metido en el tema. En mi caso, doy lo mejor para que ese producto salga con la mejor calidad posible. Por ahora viene muy bien.



—Además de que lograste reinventarte, el contacto directo con el público te permitió confirmar la confianza que has generado en estos años en televisión. ¿Sos consciente de eso?



—Sabés que sí. Ahora, con más tranquilidad, uno puede percibir el cariño que tomó la gente. Pero, más que nada, el respeto que uno ha generado a lo largo de tantos años en los medios. La confianza es muy importante y es como tú decís: te contestan en tiempo real y te dan para adelante. Es algo que empezó a crecer e incluso me hacen consultas desde determinados puntos del país. El cariño de la gente me llena de orgullo y me da muchas más fuerzas para seguir adelante.



—Y eso es lo que más se destaca de la propuesta de Instagram, porque en la televisión uno le habla a la cámara y se genera algo más impersonal. Con “El tiempo de Núbel” es todo lo contrario.



—Sí, cuando uno trabaja en los medios y está frente a las cámaras, uno pierde un poco la noción de la importancia que tiene tu trabajo para la gente. Ahora noto que la gente aprecia lo que hago e incluso si me atraso un poco con el pronóstico ya hay gente preguntando si pasó algo (risas). Uno tiene sus años, pero no dejo de asombrarme la capacidad que tiene las redes.



—Además de las redes, mantenés tu trabajo en Canal 5. ¿De qué manera se entrelazan ambas dinámicas?



—Muy bien, porque una se complementa con la otra. Aunque parezca mentira, yo salgo al cierre del informativo del Canal 5 pero también tengo el pronóstico de la mañana, que se lo paso a un periodista que lo lee en el informativo de la primera hora. Lo voy llevando muy bien, las redes son un plus y trato de ajustarme al máximo a ambos para que los dos productos, tengan la información más confiable.



—Hace unas semanas publicaste una foto frente a la laptop y junto al termo y mate mientras preparabas el pronóstico del día. ¿Cómo es la jornada de un meteorólogo?



—Arranca muy temprano y es una dinámica que mantengo en los últimos años. Me levanto muy temprano y me acuesto tarde porque analizo durante muchas horas el pronóstico tratando de actualizarme y aggiornarme a los acontecimientos a nivel global para ver cómo afectan a la región. A las 6.00 ya estoy mandando el pronóstico a Canal 5, y desde ese momento me dedicado a actualizar los pronósticos. Al mediodía doy un relojeo de cómo se está comportando el tiempo y si está de acuerdo a las proyecciones que voy realizando. A las 15.00 me meto de lleno con el informe de las redes y lo que va a salir en Canal 5 en el informativo de la noche.



—Además de los pronósticos, en tu cuenta de Instagram publicás fotos en el gimnasio, haciendo las compras y hasta cuidando de tu huerta. Es una imagen bien diferente a la del hombre de traje y corbata que sale en televisión. ¿Te interesa mostrarte de una manera más cercana con público?



—Sí, esas fotos me han servido para demostrar que uno es como todos. Por eso me muestro haciendo actividad física o haciendo las compras; me interesa que no piensen en mí solo como la figura del traje y la corbata, que si bien es lo que me sigue identificando, también hago otras cosas.



—Ya se cumplieron más de tres meses de tu desvinculación de Telenoche. ¿Este tiempo te ha permitido analizar lo que sucedió los directivos del Canal 4?



—Sí, y me quedo tranquilo porque en cuanto a mi trabajo yo tenía razón con lo que les decía: el pronóstico del tiempo es muy importante. Lo podrá decir un periodista del cual tengo el mayor de los respetos, pero la gente confía en lo que dice el meteorólogo. Un pronóstico dicho por un meteorólogo es totalmente diferente a lo que puede mencionar un periodista. Ya pasó un tiempo y me quedo tranquilo porque el tiempo me ha dado la razón y la gente me lo ha confirmado.