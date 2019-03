El novio de Morena Rial reveló cuál es su trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faltan pocos días para que Morena Rial y Facundo Ambrosini reciban a su primer hijo, Francesco. En medio de los preparativos para la llegada del bebé, el novio de la hija de Jorge Rial contó cómo hace para mantener económicamente a su familia, despejando los rumores de que se aprovecha del dinero de su suegro.

"Me entreno a la mañana y a la tarde trabajo en la AFA, en la parte de compras", le contó el joven a la revista Pronto. "Siempre trabajé a la par del fútbol para cubrir mis gastos y quitarles un peso de encima a mis viejos. Y ahora que estoy por ser papá, más todavía. No se me caen los anillos", agregó.

Facundo juega al fútbol en Temperley y sueña con algún día poder vivir del deporte, sin embargo mientras tanto no tiene problema de buscar sus ingresos por otro lado. "Mi sueño siempre fue jugar al fútbol, pero si no se da tampoco me hago problema", aseguró.



Las cuestiones económicas llevaron a que la relación con su suegro fuera en un principio tormentosa, ya que el conductor aseguraba que Ambrosini salía con Morena solamente para aprovecharse de su dinero. A pesar de esto, con la inminente llegada del bebé fueron poco a poco solucionando las diferencias.



"Las veces que los vi me trataron con respeto, nunca me dijeron nada malo en la cara", reveló sobre Jorge y su hija Rocío. "Después, en lo mediático nunca los ataqué, pero ellos sí me atacaron a mí."



"Entiendo que no me conocía y al saber que mi papá estaba preso, le pudo haber parecido raro", teorizó. "Pero me parece que nos tendríamos que haber juntado a hablar como hombres para que conociera bien mi historia. No tendría que haberme prejuzgado", lanzó Ambrosioni.