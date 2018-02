Su novio le propuso matrimonio en vivo, pero Mónica Farro no le puso mucha onda

Mónica Farro se llevó una sorpresa este jueves mientras estaba haciendo su programa radial en vivo (Algo para contar, en 1300 AM de Buenos Aires) cuando su novio, el personal trainner Leandro Herrera entró al estudio y tras una sentidas palabras amorosas, le pidió matrimonio delante de los compañeros de la uruguaya y con la audiencia como testigo.

"Nos conocemos hace más de dos años y somos pareja hace tres meses. En ese tiempo comprendí que sos la única mujer que me movió el piso, que tiene mi corazón en sus manos y la que quiero a mi lado para toda la vida", había dicho el deportista a través de un audio que había mandado a la producción del ciclo.

Luego se produjo la entrada sorpresiva al estudio y arrodillado ante Farro, se lo preguntó: "¿Te querés casar conmigo?".

La reacción de la vedette dejó un poco que desear, al menos para los intereses de Herrera. Hizo silencio por un larguísimo instante y luego asintió con rápidos movimiento de cabeza. Entonces se produjo el beso. Más tarde comentaría la uruguaya: ""Digamos que esto pasa porque venimos separados hace un tiempo y veníamos mal. Y bueno, esto es una forma de querer acercarse, evidentemente".

Después de una tanda publicitaria, contó qué habló con su novio en privado después de la propuesta. Y se mostró más contenta con el gesto de amor que había recibido.



"Estoy feliz de lo que hizo. Me dejó sin palabras y creo que se vio. Soy muy expresiva, pero en los momentos que son realmente muy importantes me bloqueo. No le pude decir que sí efusivamente, pero se lo dije con la mirada y la cabeza. Después a solas, hablamos bien", relató la vedette que también se mostró feliz en las redes sociales.