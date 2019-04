Novia de Sergio Denis quiso visitar al músico pero le impidieron la entrada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estado de salud de Sergio Denis empeoró en las últimas horas y debió ser intervenido en dos ocasiones en el sanatorio de Buenos Aires donde permanece en cuidados intensivos. A un mes de la caída que le provocó lesiones neorológicas, el músico de 70 años fue trasladado a la capital argentina y continúa con respiración asistida.

El músico se encuentra acompañado por su familia, aunque la polémica no está ajena a su entorno. La novia del cantante, Verónica Monti (40 años) no ha visto al médico desde el accidente en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Tras lo sucedido, la joven hizo declaraciones controvertidas en contra de los hermanos y del hijo de Denis, con quienes no tiene diálogo.

Una vez en Buenos Aires, Monti quiso visitar a Denis pero la familia se lo impidió a través de una restricción judicial.

"Fui al segundo piso, donde está la unidad de terapia intensiva. Nos atendieron amablemente y de manera clara y concreta me dijeron que hay una restricción, un impedimento, que está firmado por un juez", relató la joven en diálogo con el programa Confrontados de Canal 9 argentino.

"La verdad que es cruel. No sabía nada de esto. Me parece descabellado por completo. Es una locura. Yo planto bandera acá, ya no puedo hacer nada. Cómo puedo ayudar si no puedo verlo. De qué manera puedo intentar conectar con sus sentidos o aportar algo de lo que compartimos para que esté mejor. No puedo venir acá para rezar, para eso rezo en casa", agregó.

Monti y Denis llevaban seis meses de relación al momento del accidente. Ella fue compañera de una de las hijas del músico.

Al ser consultada si seguía enamorada del cantante, respondió: "Nunca me enamoré de nadie, lo quiero muchísimo".