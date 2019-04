La novia de Sergio Denis: "Él estaba dominado por los excesos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Denis continúa internado y con un daño nerológico que podría ser severo, de acuerdo a los últimos informes médicos. En su entorno, mientras tanto, la polémica crece entre su familia y la novia del músico, Verónica Monti, de 40 años.

La mujer dio duras declaraciones en el programa Pamela a la tarde. "Tengo clarísimo que al Héctor que yo conocí, no lo voy a volver a ver. Sé que el daño cerebral que tiene es enorme y sé que me voy a encontrar con otra persona. Y no va a ser nada fácil", dijo.

Pero lo más controvertido fueron las dudas que sembró Monti sobre el estado de Denis la noche del accidente. "Lo que pasó no fue un accidente. Yo sé cómo salió a escena y lamento que nadie lo haya podido atajar", enfatizó. "Es imposible que nadie se haya dado cuenta del estado en que estaba. Imposible", remarcó.

Monti contó que unos minutos antes del show recibió una llamada de Denis y lo notó extraño. Consultado sobre un presunto consumo de sustancias, ella declaró: "Él estaba dominado por los excesos".

El 10 de marzo, Sergio Denis cayó a la fosa del teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Luego de un mes de internación en aquella ciudad, el cantante fue trasladado a Buenos Aires. La familia de Denis interpuso un recurso ante la Justicia para que Monti no pueda visitarlo.

Monti, por su parte, acusa a los hermanos y a los hijos de Denis de haberlo dejado "solo" cuando pasó por momentos difíciles vinculados a la depresión.

Denis y Monti llevaban siete meses de relación. Ella tiene 30 años menos que él y fue compañera de secundaria de una de sus hijas. Se conocieron por ser vecinos en el mismo edificio en Buenos Aires.