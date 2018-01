La novia de Maxi López rompió el silencio y aniquiló a Wanda Nara

Si bien durante cuatro años mantuvo el bajo perfil y jamás se metió en las peleas mediáticas de su pareja Maxi López con su exesposa Wanda Nara, la modelo sueca Daniela Christiansson estalló en su cuenta de la red social Instagram.

Luego de que se difundieran audios en los que Maxi trata de "mogólica" a Wanda, la joven rubia salió en su defensa. Compartió una de unas vacaciones donde aparece ella, Maxi y los tres hijos del futbolista con Wanda.

Luego hizo un extenso descargo en inglés:

“¿Qué pienso de los audios? Que nadie puede juzgar, porque nadie conoce la verdad de la situación. Esos audios dicen mucho de por qué mi novio no tiene más respeto por ella con todo lo que pasó y sigue pasando. Conmigo no usa ese tipo de vocabulario o comportamiento. Sólo imagínense no poder desearles a sus hijos una feliz Navidad y que la única forma que tengan de verlos es llevarlos al colegio en secreto. Esos son sólo algunos y pequeños hechos de la situación. Parece que la plata y la ley no pueden ayudar. Puedo confirmar que Maxi hace y siempre hará lo mejor para sus hijos”, concluyó.