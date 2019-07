¿Novia fugitiva? Pampita reveló insólita anécdota de su boda con Martín Barrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La visita del diseñador Benito Fernández a Pampita online disparó una anécdota hasta ahora desconocida del casamiento de la modelo con Martín Barrantes en 2002, un episodio de su vida al que la modelo y conductora no suele referirse.

"Casi no llegamos a la iglesia. Fue un capricho de esta chica, que es muy caprichosa. Ella quería entrar en un auto descapotable que le mandaba Pancho Dotto desde Capital (el casamiento fue en La Pampa)", comenzó contando el diseñador, ante la mirada cómplice de la conductora.

"El auto se rompió en el camino, y pasaron como 45 minutos. El cura avisaba que si no llegábamos en diez minutos se iba, y Pampita me decía 'si no llega el auto no me caso'", continuó.

La modelo, que no esperaba que Benito tuviera tan buena memoria ni que quisiera contar la anécdota con tanto detalle, continuó la historia: "Para que el auto no fuera a buscarme hasta el pueblo le pedí al señor de seguridad que me dejara en el cruce del camino. Me bajé ahí, vestida de novia en medio de la ruta, acompañada por Benito. Pasaban los camioneros y me miraban sin entender nada. Parecía una novia fugitiva en medio de la ruta".

Finalmente el auto llegó pero como no había lugar para todos, porque también estaba la madre de la modelo, el conductor se bajó y terminó el diseñador oficiando de chofer. "Diseñador, padrino y chofer", resumió Benito Fernández entre risas, como cierre de una historia insólita en la vida de la modelo.