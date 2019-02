Norman Reedus, el carnavalero más internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La visita del actor Norman Reedus por Uruguay no pasó desapercibida. Desde su arribo a fines de la semana pasada, el protagonista de Ride With Norman Reedus y The Walking Dead ha paseado por distintos puntos de Montevideo, Canelones y Maldonado, protagonizando con su cara de pocos amigos, muchas fotos junto a sus seguidores.

El actor de 50 años, que comenzó en el cine con la película Mimic de Guillermo del Toro, es uno de los más conocidos de la televisión actual gracias a su personaje de Daryl Dixon en The Walking Dead —que, ya se supo, tendrá décima temporada—, que tras la salida de Andrew Lincoln (Rick Grimes), lo encuentra como el nuevo protagonista.

Además, desde hace tres temporadas, es el conductor de Ride With Norman Reedus, que emite el canal AMC y en la que el actor viaja en motocicleta descubriendo lugares del mundo y probando comida. En marzo se estrena la tercer temporada. Y si bien no es una figura que haya destacado en el cine, ha participado en varias películas como Rumores (Davis Guggenheim, 2000) o Gangster Americano (Ridley Scott, 2007). No es extraño verlo en las premieres acompañado por su bellísima esposa, la actriz alemana Diane Krugger, con quien tiene una hija nacida a fines del año pasado.

Su llegada al país fue imprevista y estuvo rodeada por bastante hermetismo. Pero desde que apareció una foto suya tomando mate en la entrada del hotel Hyatt Centric, todo el secretismo que tenía la llegada de este actor —que, trascendió, se dio en el marco de Ride With Norman Reedus—, se terminó. Eso ocurrió el jueves, y desde entonces no había más que ir hasta la entrada del hotel para ver las decenas de personas que esperaban día y noche para poder ver, aunque sea un segundo, al actor. Y sin importar la hora o el clima, cada vez que Reedus entraba o salía del hotel, se detenía frente a los fanáticos, firmaba autógrafos y posaba para quien lo pidiera, siempre dispuesto y cálido.

Imagen de la serie Ride With Norman Reedus, que en marzo estrena temporada. Foto: Difusión

Como un turista más de los que llega por primera vez a la ciudad, Reedus anduvo visitando centros comerciales, probó el mate y fue a comer al Mercado del Puerto. Fue en el característico punto gastronómico de Ciudad Vieja donde su equipo de seguridad se asustó por primera vez, cuando un fanático de The Walking Dead se le acercó a Reedus con un bate de béisbol similar a Lucy, la característica arma de Negan (Jeffrey Dean Morgan) en la popular ficción de zombies.

En Montevideo, además, Reedus fue al tablado del Club Malvín y se subió al escenario junto a La Gran Muñeca, conjunto con el que compartió la bañadera hasta el siguiente destino. En el Velódromo volvió a subir a escena y hasta se dejó pintar la cara, como lo demuestran las fotos que se sacó con los curiosos que se acercaron al escenario para saludarlo, entre ellos, la comunicadora Verónica Piñeyrúa.

El País charló con Reedus, que contó que la experiencia de subirse a un tablado fue aterradora. “No sabía lo que estaba haciendo y no sabía qué hacer. Me decían: ‘cantá, cantá’, pero no sabía que decir, porque no conocía la letra. Y cuando me subí al escenario me encontré con esa cantidad de gente que se me venía encima, y no sabía qué esperar. Fue divertido y extraño porque no me esperaba encontrar tanta cantidad de gente. En un momento escucho al joven de seguridad que me dice: ‘tranquilo, estoy acá’, y no entendía hasta que vi esa ola de personas que se me venia encima”.

El sábado, la jornada de Reedus fue más tranquila. Estuvo de paseo con su motocicleta, acompañado por una gran comitiva de camionetas que lo seguía en una caravana, y volvió a ser tanto noticia como tendencia en las redes sociales. En cuanto lugar el actor se estacionaba, allí había alguien con un celular para inmortalizar el momento. Estuvo en un local de tatuajes y una galería de arte en El Pinar, y almorzando y sacándose más fotos en un parador de Punta Colorada, donde visitó una reserva de la fauna marina.

Una hamburguesa con papas fritas seguida por un sándwich helado de dulce de leche fue el menú de Reedus en Maldonado, uno de los puntos que visitó. El actor quedó sorprendido con el dulce de leche, y en el Parador La Ola dijo a El País que “fue la cosa más deliciosa que comí en mi vida”.

El actor, en su primera visita a Uruguay, dijo que se lleva una buena impresión del país. “Es bello aquí, nunca había venido, y muchos amigos míos me dijeron que era muy hermoso y que tenía que venir. Es muy relajado, la gente es muy amable y no son agresivos”, agrego. Por entonces, esperaba llegar a tiempo para ver el atardecer en La Paloma.