Norma Aleandro apoya a Ricardo Darín

"Conozco a Ricardo desde hace muchos años, lo aprecio y lo he visto creer como persona y como actor. De Darín no se puede esperar nada malo. Ayer cuando vi ese reportaje no lo podía creer", dijo Norma Aleandro en una entrevista con el medio argentino Exitoina.

El reportaje en cuestión fue una entrevista el martes pasado con Luis Novaresio en la que Valeria Bertuccelli reclamó a Ricardo Darín un pedido de disculpas públicas y contó por qué dejó de hacer teatro con el actor, luego de que ambos protagonizaran en 2014 Escenas de la vida conyugal, una obra dirigida por Aleandro.

"Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo", indicó, y aunque no quiso entrar en detalles, contó que la convivencia durante los meses en Escenas de la vida conyugal no fue para nada armónica. "La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo", indicó la actriz.

Además, dijo que sentía que la obra estaba descuidada artísticamente y que se estaba "yendo a un lugar con el que no estaba de acuerdo".

En otra entrevista con La Nación, Aleandro dijo que no sabe qué le sucedió a Bertuccelli en estos años, pero que "si hubo algún entredicho, tuvo que ver con lo artístico, como sucede en cualquier proyecto. Y, de ninguna manera, el espectáculo iba para cualquier lado o había perdido el rumbo. Jamás dejé de ir al teatro y nunca vi nada raro".