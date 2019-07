Niño uruguayo bailó contra el bullying y emocionó a todos en el programa de Susana Giménez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ciclo Pequeños gigantes del programa de Susana Giménez presentó la actuación de un niño uruguayo que impactó en el estudio no solo por su calidad artística, sino por su mensaje en contra del bullying y la discriminación.

Se trata del niño Jerame Morales, de 12 años, que llegó desde Montevideo para hacer una cuadro de danza titulado "Warriors". El chico contó que autodidacta y reveló a Susana Giménez que su sueño es "bailar en el Sodre"

"Ah, es la academia donde está Julio Bocca", aseguró Susana, sin tener la noticia de que el artista argentino abando la dirección del Ballet del Sodre el año pasado.

Pero más allá de eso, la actuación de Morales dejó boquiabiertos a todos. Los jurados habituales Pablo Lescano y Tini Stoessel estuvieron acompañados por Lizy Tagliani.

"Estoy muy emocionada porque transmitiste un montón de cosas. ¿Qué es lo que buscabas?", le dijo Tagliani. "Quiero terminar con todo esto que se llama bullying, discriminación, y toda esa clase de cosas. Yo lo viví", respondió el niño uruguayo.

Tini Stoessel, Pablo Lescano y Susana Giménez le dedicaron palabras de aliento y apoyo. "Acá te luciste, no te va a pasar nada de eso", le dijo Lescano.

Luego, Tagliani retomó la palabra. ""Cuando te veía bailar me acordaba de mí cuando era chiquita. Tampoco tenía muchas posibilidades de ir a ningún lado a prepararme y mostrar lo que sabía hacer a la gente y, por supuesto, me cargaban. A veces no eran los nenes, los propios amiguitos, sino que eran los más grandes los que hacían esto. Te quiero dar una abrazo porque sos encantador", dijo muy emocionada.

La humorista y Jerame Morales se abrazaron. El niño estaba muy emocionado. "Nadie te va a poder detener. Mirá dónde estoy yo, que ni siquiera soy linda como vos, que sos tan hermoso", le dijo Lizy.



El joven se retiró con las palabras de aliento de Susana: "Me encanta el bien que le ha hecho esta conversación. Nadie más te va a decir nada. Sos muy talentoso, lindo, tierno y sensible. ¡Te amo!"