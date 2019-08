Nicole Neumann reacciona contra las críticas con provocativa imagen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicole Neumann no atraviesa un buen momento, con varios frentes de conflicto abierto. A los recurrentes cruces que tiene con la novia de su ex, Mica Viciconte, y Pampita, se sumó en los últimos días críticas a su cuerpo por su delgadez y de ecologistas por lucir accesorios de cuero, además de acusarla de "falsa vegana".

Cansada de los cuestionamientos, la rubia hizo su descargo a través de su cuenta de Instagram en medio de la jornada electoral en Argentina. Consciente de ello, Nicole quiso generar impacto con una foto muy sensual desde Bariloche, donde posó sin ropa interior y con unas gafas gigantes para esquiar. En el mensaje, la rubia recomendó a los haters no seguirla más en las redes y aseguró que es "vegana en un 80 %".

A continuación el mensaje que escribió textual la actual panelista y modelo:

"Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80x100 vegana (siempre lo dije así, jamás otra cosa) , hace 3.

Tuve 3 hijas pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas!!!!! Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera !!!!Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día, no, no soy perfecta, ni pretendo serlo .

Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes.

No te obligo a seguirme, si no te gusta, podes seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona.

Es mi vida, si no tenes mucho contenido y tenes que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está OK, pero hacelo en tus redes en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, vas a ser más feliz!"

Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante.....y al que no le gusta......que la chupeeeeeeeee!!!!!!Ok??

Besitos para todos cachorros/as !!???? Pd:vos, haces algo por el prójimo? Por el planeta? Por algún otro ser vivo ??? Algún granito de arena ? Si no, inténtalo, te llena un poco el alma de buena vibra y amor, no tanta "bosta", hace mal".