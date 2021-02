Nicole Neumann, explosiva: todo mal con Mica Viciconte y tiene bloqueado a De Brito 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las entrevistas que Jey Mammon realiza a sus invitados en Los Mammones son descontracturadas y, quizás por eso, ofrecen una cantidad de confesiones picantes y titulos que la prensa recoge. La última en visitarlo fue Nicole Neumann, y no fue la exepción.

La modelo habló sobre sus inicios y recordó la tapa de revista Gente que la llevó a la fama y que rezaba, polémica, "Sexy a los doce". Neumann dijo que hoy le parece “fuerte” haber protagonizado aquella portada y expresó: “Yo veo a mi hija que hoy tiene 12 años, y no...”.

La rubia reveló, además, que tiene bloqueado de su celular a Ángel de Brito y que no está dispuesta a amigarse con él. Y cuando Mammón le preguntó, del uno al 10, cuánto le molestaba que le preguntaran por su ex, Fabián Cubero, y la actual pareja de él, Mica Viciconte, respondió tajante: "11".

Neumann demostró que con Viciconte las tensiones no aflojan. Cuando le preguntaron por la medida cautelar que impide que se difundan los rostros de las hijas que la model y Poroto tienen en común, aclaró: “En realidad la cautelar era para ella (Viciconte) porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno”.

Mammón insistió e interrogó acerca de a quién se bancaba menos, si a Cubero o a Viciconte. “Al padre los voy a respetar toda la vida porque es el padre de mis tres amores más grandes”, dijo Neumann y, cuando quiso averiguar si le tiene respeto a la influencer, manifestó: "Primero tendría que respetarme a mí como madre de las hijas de su novio".

La audiencia del programa, según lo manifestado en redes, se dividió entre quienes vieron por primera vez el lado humano de Neumann y quienes criticaron a la rubia, que divide aguas.