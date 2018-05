Nicole Neumann, durísima con Pampita sobre su rol de conductora

Los roces entre Nicole Neumann y Pampita Ardohain no parecen cesar. El jueves, Carolina llevó como panelista invitado a su programa de Telefe Pampita Online a Fabián Cubero, exmarido de Nicole, reavivando así la disputa con su colega. Recordemos que previamente la novia de Pico Mónaco había invitado al living a Micaela Viciconte, actual pareja de Cubero, lo cual derivó en una gran polémica. "Yo siento que [Fabián] encontró mi punto vulnerable en mis hijas. Lo que me hace saltar es que expongan a mis nenas a cosas que no están buenas. Yo no lo hubiera hecho. La pasé pésimo con el chiste en el programa de Pampita, lloré bastante", expresó Nicole en diálogo con Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad de Buenos Aires.

Recordemos que Neumann había intentado hacer las paces con su eterna "enemiga" en su programa de KZO, Tardes nuestras, donde mantuvo una charla light y amena con Pampita. Sin embargo, horas más tarde Ardohain la recibió en su ciclo y la incomodó al punto tal de ponerla como exponente de las mujeres que hacen bullying. A partir de ese momento, la relación entre ellas volvió a enfriarse. Por lo tanto, cuando Dlugi le consultó a Neumann acerca de cómo ve a Pampita como conductora de TV abierta, la modelo fue muy crítica. "El aire le está costando y es mucho más exigente", disparó.

Neumann no es la primera en deslizar críticas sobre Pampita Online. De hecho, Ardohain se hizo eco de los comentarios desfavorables, mostrándose muy ofuscada ante ellos. "La verdad es que [comentarios] a favor no hubo tanto. Antes de ver el programa ya nos estaban criticando (...) No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber visto Pampita Online entero (...) La repercusión depende de la mala intención del otro lado. La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas. Es mi primer programa, son mis primeros días y no me dieron ni la oportunidad de que la gente me empiece a conocer, siento que no me lo merecía, no me parece recibir a un colega de esa manera. Todos tuvieron una primera oportunidad en la tele y si fuéramos a los archivos, me encantaría ver los primeros programas de todo el mundo", expresaba la modelo.