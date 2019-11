Nicole Neumann no para de criticar al casamiento de Pampita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La modelo Nicole Neumann, está siendo presentada en los medios de la vecina orilla como "la rompebodas" de la boda que tienen en vilo a Argentina como es la de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán. Cada vez que tiene que hablar sobre sobre este acontecimiento, tira algún comentario mala onda.

La rubia, por lo pronto, ya declaró que nunca se casaría con alguien que lleve poco más de dos meses de novia. "A mis hijas recién le presento un novio cuando estoy saliendo hace tres o cuatro meses", dijo.

Ahora, Nicole se indignó al escuchar cuál será el menú en el casamiento de "Pampita" , que celebrarán su amor esta noche, en el Palacio San Souci.

Todo se dio en el programa Nosotros a la Mañana (Eltrece de Buenos Aires), cuando Tomás Dente relató algunos de los detalles de la celebración, entre los que destacó la comida que se va a servir. El menú estará a cargo de los chef de La Mar y se basará en ceviche, tiraditos y sushi.

La columnista no perdió el tiempo y dijo: "¿Y el que tiene alergia al pescado". Luego, al escuchar que el plato principal sería cordero, Nicole reaccionó: "No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito".

Ante la mirada de sus compañeros, la modelo confesó que por un cordero se hizo vegetariana: "La mamá lloraba buscándolo por todos".

Al final, Nicole descomprimió la tensión cuando le preguntaron si el volcán de chocolate que servirán de postre lo podría comer: "Ah, eso me copa. Bien. ¿Alguien que vaya me trae?".