Nicole Neumann: "Si no comiéramos animales no habría pandemia"

Nicole Neumann es vegana y una reconocida defensora por los derechos de los animales. Sin embargo, no dejó de sorprender el título de tapa de la última edición de revista Caras, en la que asegura que si la humanidad no comiese animales nunca habría existido esta pandemia que tiene al mundo en jaque.

Consciente de la repercusión que pueden tener estos dichos, Nicole recurrió a su cuenta de Instagram para argumentar su posición. "Sé que esta tapa va a generar debate......por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importa las teorías si x la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en 1er lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas, si ?? O sea, con fundamentos concretos..." , escribió textual la ex de Fabián Cubero.

Antes de cerrar su reflexión Nicole desafió a sus seguidores: "¡Vengan de a uno !"