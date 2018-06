Nicole Neumann comenzó un romance con un ex de Jimena Barón

Desde que se separó de Fabián Cubero, Nicole Neumann disfruta de su soltería y no le cierra las puertas al amor. Primero, mantuvo una fugaz relación con el diputado Facundo Moyano, de quién se separó hace cuatro meses, y ahora está conociendo a un joven empresario.

Según contó Angel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, la modelo estaría saliendo con el ex novio de una actriz. "Nicole Neumann está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro", anunció el periodista. "El fin de semana fue a Tequila, en donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín", reveló antes de mostrar una serie de fotos en donde se la ve a los besos con el joven.



"En los Martín Fierro le fui a preguntar a ella y me dijo que se están conociendo, lo que dicen siempre, pero están saliendo desde hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena y me dijo que sí. 'Me llevo bárbaro con ella y nos dio la bendición'", contó De Brito. Matías, que tiene un hijo de nueve años y está divorciado, salió con Barón en el año 2015. Sin embargo el noviazgo fue breve.



"Estoy tranquila, trabajando", había dicho Nicole hace unos meses cuando le preguntaron por su estado sentimental, aunque parece que la tranquilidad se terminó y el amor volvió a golpearle a la puerta.