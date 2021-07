Nicolás Vázquez, tras la tragedia de Miami: “Estoy tratando de entender lo que pasó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de tanta espera, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron al teatro. En la noche del jueves retomaron Una semana más, su celebrada obra, tras la tragedia de Miami. En junio, la pareja de actores argentinos

logró salir ilesa del edificio Champlain Towers South que se derrumbó. Hasta el momento, fueron confirmadas 97 víctimas fatales y ocho personas permanecen desaparecidas.



Tras el final de la obra, Vázquez y Accardi dialogaron con medios argentinos en el hall del teatro El Nacional (Buenos Aires). “Estamos agradecidos a la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Yo siempre le hablo al público al final, y en esta situación llega de otra manera. Fue muy emotivo”, dijo el actor sobre el regreso de Una semana más.



“Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido. Todavía no me siento preparado para hablar de eso. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos, no encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso porque hay mucha gente que no lo pudo contar, y acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas”, añadió el actor, en alusión a la repentina muerte de su hermano Santiago en diciembre de 2016 y al fallecimiento -en octubre de 2020- de Hugo Accardi, padre de Accardi, a causa del coronavirus.



A pesar de no sentirse lista para relatar lo que vivieron que vivieron en Miami, Accardi sí mencionó que están recibiendo ayuda profesional, “como siempre que nos han tocado vivir experiencias no tan buenas, para poder levantarnos y vivir, hacemos terapia para reforzarnos”, expresó.



“Estamos bien y juntos. Pensamos en atrasar el reestreno pero sentimos que íbamos a estar bien, nuestro equipo es contención total. Tampoco es que ya pasó, tenemos respeto por la situación”, apuntó. “Yo tenía un trabajo y me bajé, era una serie con [Guillermo] Francella, no me sentía listo”, añadió Nicolás.



En ese momento, ambos trazaron una diferencia con la obra, cuando explicaron que se encuentran “en familia”, y a la que extrañaban tras el duro golpe que sufrió la industria por la pandemia. “Queríamos volver porque yo hice tanta fuerza en forma privada para que vuelva el teatro... la industria está rota”, remarcó Vázquez.