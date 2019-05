Nicolás Furtado habló de la legalización de la marihuana tras haber sido demorado en la frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor uruguayo Nicolás Furtado fue parte de la ceremonia de los Premios Platino 2019 desarrollada este domingo en la Riviera Maya (México). Entrevistado por el portal argentino Ciudad.com, el artista habló de sus nominaciones, contó detalles de las grabaciones de El Marginal III y se refirió a un polémica episodio vivido en la frontera.

En marzo pasado, Furtado fue demorado por las autoridades aduaneras argentinas cuando ingresaba a ese país desde Uruguay en posesión de 32 gramos de marihuana. En aquel país, la sustancia sigue siendo ilegal.

"Una pregunta recurrente es qué cosas tenés en común con Diosito. Hace poco salió publicado que tuviste tu propio encuentro personal con la policía cuando volvías de Uruguay. ¿Fue un momento tenso? ¿Te trataron bien?", consultó el periodista a Furtado.

Aunque sin entrar en detalles, el actor respondió: "Me tratan bien siempre, desde que llegué a la Argentina siempre me trataron bien. Después se dicen muchas cosas y muchas son mentiras. Nunca salgo a aclarar nada, a decir ‘esto es verdad, esto es mentira’, me tiene sin cuidado, yo voy para otro lado y directamente nunca hablo de mi vida personal".

Respecto a la eventual legalización de la marihuana en Argentina, el actor opinó: "Yo creo que la intención está, falta convencer a algunos y que el tema se trate con la responsabilidad de no encasillar y de entender que no es todo lo mismo. El consumo personal es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por suerte en Uruguay este tipo de cosas y la legalización del aborto están resueltas. Esperemos que la Argentina también pueda llegar a eso en algún momento y que se aplique mano dura en las cosas que realmente lo merecen y haya más conciencia. Que el foco esté donde tiene que estar".