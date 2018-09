Nicolás Cabré habló del "cuadrito" de diosas que conquistó

El galán dio una entrevista para Los ángeles de la mañana (Eltrece) donde contó detalles de Mi hermano es un clon, la ficción que protagoniza desde hace una semana. Sin embargo, por más que no es muy afín a hablar sobre su vida personal, no tuvo más remedio que hacerlo ya que en los medios de la vecina orilla sólo se habla de su relación con Laurita Fernández.

Cabré confirmó su noviazgo con la jurado del Bailando. Además, debió reflexionar sobre el meme que protagoniza y se viralizó el martes, cuando se celebró el Día del maestro en Argentina. El mismo tiene su foto, con la leyenda "Feliz día del maestro", y detrás una cancha de fútbol en el que tiene un equipo 11 de diosas que​ salieron con él.

Marcela Kloosterboer, Isabel Macedo, Luisana Lopilato, Rocío Guirao Díaz, Agustina Cherri, Celeste Cid, Florencia Torrente, Agustina Córdova, Eugenia Tobal, Soledad Fandiño y la China Suárez, aparecían en ese "equipo".

Con relación a la "canchita", Cabre reflexionó: "La canchita de fútbol esa no me agrada. Está todo bien, lo recibo y entiendo lo que significa, pero no es algo que me hace sentir orgullo. No digo: 'Mirá'. Hasta me cuesta hablar del tema”, indicó.

Y agregó: "Lo tomo bien, es un chiste, pero no es que me despierte algo como para mostrarlo. (Al meme) me lo mandan y es algo recurrente. Sé que viene con buena onda. Pero si me preguntás por eso, no digo 'mirá lo que logré'. No es algo buscado. Con los años vinieron estas cosas y estoy orgulloso de haber conocido gente maravillosa, y con eso me quedo. Pero no digo 'qué capo que soy'".