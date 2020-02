Nicolás Albarracín habló sobre el polémico video: "Yo no soy así; fue un momento de calentura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Albarracín otorgó una entrevista a 100% deporte (Sport 890) para hablar de su presente en México, donde fue contratado por el club Atlante. El deportista se declaró "feliz" por poder continuar con su carrera deportiva luego del escándalo vivido con su expareja Natalia Camilo.

Consultado por Federico Buysan, el deportista se declaró arrepentido luego de la difusión del video que hizo Nazarena Velez de una agresión suya hacia Camilo.

"Yo no soy así. Fue un momento de calentura. Fue una cosa que no me gustó y no tendría que haber reaccionado así", dijo. El deportista lamentó que el video se haya difundido por redes y que no hayan buscado otras soluciones con quien era su pareja.

Albarracín dijo que vivió un "momento complicado" luego de la difusión de las imágenes. Añadió que consultó con un psicólogo, con quien trabajó el tema.

"No quería leer redes, ni mirar la TV. Pero bueno, el apoyo de mi familia, de mis amigos y compañeros fue fundamental", dijo.

El deportista evitó hacer mayores comentarios sobre el conflicto con Camilo. "Este tema lo hablé mucho donde lo tengo que hablar que es en la justicia", aseguró.