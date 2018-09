Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron una comentada pelea

El fin de semana se vio sacudido por una pelea ¿inesperada? En la Semana de la Moda de Nueva York, entre las estrellas, el glamour, los vestidos pomposos de diseñadores de renombre y los zapatos de taco alto, tuvo lugar una pelea de esas que parecen más propias de la farándula argentina de cabotaje, a decir de Moria Casán, que del mundo de las celebrities del hemisferio norte.

Pero problemas hay en todos lados o, como se dice popularmente, hay cosas que pasan hasta en las mejores familias. Y eso es un poco lo que pasó con Nicki Minaj y Cardi B que, aunque son de lenguaje vulgar y explícito en sus canciones, y vienen de contextos complicados, pertenecen hoy a la realeza del rap angloparlante.

En el evento neoyorquino, Minaj, vieja conocida del rap, y Cardi B, una de las sensaciones ascendentes de los últimos años, no se agredieron más porque tuvieron mucha gente alrededor que se encargó de separarlas rápido. Pero sí se pelearon a los gritos y eso bastó para que se hicieran registros que posteriormente darían la vuelta al mundo en las redes.

La pelea entre las chicas tuvo lugar en concreto en una fiesta de la revista Harper’s Bazaar, en el marco de la Semana de la Moda, una vez que se había cerrado la alfombra roja y mientras Christina Aguilera cantaba para los presentes. Lo que se supo luego, o al menos fue la primera versión en circular, es que Cardi B se acercó para hablar con Minaj en un pasillo por las cosas que ésta decía de ella, y la situación fue levantando temperatura hasta llegar a la violencia física. Dicen que su intención inicial no era pelear, pero...

Todo se complicó tanto que Cardi B terminó tirándole un zapato a Minaj, y se fue de la fiesta con el vestido roto —¡un Dolce & Gabbana!— y un golpe en la cabeza. De su rival de la velada no se supo mucho más, y aunque la cantante de “I Like It” no demoró en pronunciarse en las redes sociales, la de “Anaconda” prefirió mantener, en las horas posteriores a la fiesta y al escándalo, el perfil bajo. ¿La próxima batalla entre las raperas será con canciones?

Aclarando La versión de Cardi B en sus redes “¡Dejé que hables mucho de mí! Te dejo disculparte, te dejo mentir sobre mí... Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes a comentarios sobre mí como madre, o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡¡ahí sobrepasas todos los putos límites!!”, escribió Cardi B en sus redes, explicando los motivos que la llevaron a reaccionar de manera violenta contra su colega. “Las zorras dicen mucha mierda en su rap, pero en la vida real son unas cobardes”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram PERIOD. Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 7 Sep, 2018 a las 9:21 PDT