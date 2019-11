Tensión en Canal 5 ante eventual cambio de gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las implicancias de un eventual cambio de signo en el gobierno luego del balotaje está instalada en las reparticiones del Estado, entre ellos los medios de comunicación. En TNU (Canal 5), varios informantes de TV Show hablan de un clima de "nerviosismo" e "incertidumbre".

Por aquello de que al canal estatal se lo suele catalogar como el "canal del gobierno", no son pocos los que están a la expectativa de cambios en la gestión y en los equipos si se confirma un triunfo de la coalición multicolor liderada por Luis Lacalle Pou en las urnas este domingo.

Días atrás, en medio de una polémica con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Orlando Petinatti recomendó a algunos periodistas de Canal 5 que "vayan haciendo el currículum" porque les quedan "cuatro meses".

Georgina Mayo, periodista de TNU, le respondió vía Twitter. "Anuncia que si gana su partido seré despedida. ¿Ganará su partido? ¿Me despediría su partido?", se preguntó la comunicadora que conduce la edición mediodía del informativo de TNU.

Fabián Cardozo, periodista de TNU y presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, confirmó que las inquietudes existen entre los comunicadores del canal, pero las desvinculó del momento electoral.

"La inestabilidad nuestra no tiene que ver con un cambio de gobierno o no.

Nuestra situación es compleja porque las condiciones no son las mismas que en una empresa privada. Todos nosotros tenemos contrato a término. Mucha gente cree que por trabajar en un medio del Estado somos estables laboralmente. Todo lo contrario", asegura Cardozo.

"Esta inseguridad se da en cada cambio de gestión. No tiene que ver con un signo político. Tenemos contratos que no nos dan seguridad laboral y estos contratos nacieron como modalidad durante el gobierno del Frente Amplio", complementó.

Los contratos de la mayoría de los periodistas de TNU y de las radios públicas están vigentes hasta fines de 2020. La futura dirección no tiene obligación de renovarlos y los comunicadores no tienen derecho a despido, ni a reclamo alguno en caso de cese del vínculo laboral.

Fernando Blanco dijo que anulará su voto en el balotaje

En la previa del balotaje, mientras tanto, algunos periodistas de TNU blanquean sus posiciones políticas.

El lunes pasado y mientras entrevistaba al presidente del Frente Amplio, el periodista Fernando Blanco le dijo a Javier Miranda que era un "izquierdista enojado" y que no había votado por esa fuerza política, así como tampoco la apoyará el domingo de balotaje.

"Toda la vida fui votante del Frente. Y no lo voté en las elecciones pasadas y ahora voy a anular mi voto porque soy un izquierdista enojado, muy enojado", dijo el conductor del informativo central de TNU.

"Lamento mucho que no nos hayas respaldado en la instancia a octubre", le dijo Miranda, a lo que Blanco acotó: "Estoy enojadísimo... siento dolor". El diálogo se produjo en el programa Recta final que conduce Blanco en TNU.

A una reconocida periodista de la Canal 5 se la vio en los últimos días "subiendo las escaleras" del directorio del Partido Nacional, según dijeron testigos a TV Show. Allí sostuvo una reunión con un alto dirigente blanco con el fin de conocer los planes en materia de comunicación pública del nuevo gobierno y en busca de una consideración para ella.

José María Caraballo, periodista de TV Ciudad, escribió un enigmático tuit que da cuenta de colegas que estarían "acomodando el cuerpo" ante la posibilidad del cambio de signo en el gobierno.