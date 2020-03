Nazarena Vélez habló de Carmela en Twitter y la calificó de una "pelotuda importante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo, Nazarena Vélez utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre Carmela, la uruguaya con coronavirus. A través de un tweet que enlazaba una nota de Ciudad Magazine acerca de las declaraciones de la uruguaya, Veléz le dedicó un duro mensaje: "Cuánta inconsciencia y falta de respeto y cuidado para con los demás. O sea, ¡¡qué pelotuda importante esta mina!!"



"¡¿Dónde se denuncia si uno se entera que no están cumpliendo con la cuarentena?!", escribió para cerrar su mensaje.

Cuanta inconsciencia y falta de respeto y cuidado para con los demás

Ósea que pelotuda importante esta mina‼️

Donde se denuncia si uno se entera que no están cumpliendo con la cuarentena⁉️ https://t.co/oJ6mIRGeAr — Nazarena Vélez (@veleznazarena) March 15, 2020

En una entrevista con Infobae, Carmela habló sobre los ataques que está recibiendo en las redes sociales. “Dicen que soy una terrorista que trajo el virus para matar a todo el mundo”, expresó la mujer diagnosticada con coronavirus en Uruguay al medio argentino. Y agregó: “Hay muchos amigos que me han decepcionado (…) Me llaman de Europa, de México, de Los Ángeles y no pueden creer lo que ven en las redes. ¡Me llaman llorando! ‘¿Qué hacen en tu país, qué están poniendo, es que no saben quién sos tú?’”.



El País entrevistó a Carmela el día en que se conoció la noticia de su infección. Allí contó que “el 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero mis compromisos se cancelaron así que a Italia no fui, me quedé en España y después volví a Uruguay. Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no”. Y agregó que: “Yo no fui al casamiento mal, no tenía ningún síntoma. Yo fui superbien”.