Nati Jota responde a burlas de hinchas celestes tras eliminación de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todo comenzó el sábado, cuando se consumó la eliminación de Uruguay ante la selección peruana por la vía de los penales. En esa ocasión, la influencer argentina escribió en su cuenta de Twitter un mensaje felicitando al país ganador.

"¡Bien Perú! ahora huevo en las semis", escribió Nati Jota, y ese mensaje desató una ola de ataques por parte de usuarios uruguayos, que recrudeció anoche, consumada la eliminación de Argentina antes Brasil, hecho que llevó a que la rubia les respondiera.

"Y yo con uruguayos gozándome en las menciones porque felicité a Peru cuando pasó. Yo nunca me burlé de uds. Feliciten a Brasil que yo me quedo calladita. No me falten el respeto a mí, que yo nunca se los falté y lejos de gastarlos estuve", escribió Nati, que desató cruces entre sus seguidores de una y otra selección.

Y yo con uruguayos gozándome en las menciones porque felicité a Peru cuando pasó. Yo nunca me burlé de uds. Feliciten a Brasil que yo me quedo calladita. No me falten el respeto a mí, que yo nunca se los falté y lejos de gastarlos estuve. — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) July 3, 2019

En los hechos, tanto Uruguay como Argentina seguirán la definición del certamen continental por TV. Ella, en cambio, estará en Rio de Janeiro para la final: "Voy a estar con un proyecto de ESPN en Río para la Final. ¿A quien me cruzo allá? Además de a los brasileros y a los chilenos o peruano".