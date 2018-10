Nati Jota se operó las lolas para que la gente "la mire a los ojos" 

“Esta vez quiero hablar de algo que me viene molestando desde hace mucho tiempo: las tetas. En la primaria, a esa edad donde te comienzan a crecer las tetas, no me crecían. Me decían ‘chata’, ‘plancha’, ‘plana’, entre otras cosas no muy simpáticas. Entonces mientras mis amigas rezaban por príncipes azules yo pedía tetas. ¿Vieron que dicen ‘ojo con lo que deseas’?”, ironizó la columnista y notera de ESPN en la grabación camino al hospital.

Nati después mantuvo informados a su más de millón de seguidores de Instagram sobre el exitoso resultado de la cirugía, donde estuvo acompañada por su familiares y su novio.

De esta manera, la rubia dejó en claro que, en tiempos donde las mujeres suelen recurrir al bisturí para aumentar su delantera, ella optó por reducirse. ¿Los motivos? “Un poco por salud, me jode un toque la espalda. Y después por el tema de la ropa. Jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas de una bikini y cuando te resignás a comprar solo el corpiño, vas a un local y el XL es un chiste. Y el vestido con la espalda descubierta es tan solo un sueño”, explicó. Y remató bromenado: "Quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo, de hecho hay personas que por primera vez me van a mirar a la cara”