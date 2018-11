Nati Jota habló de su nueva vida tras la reducción de lolas

A un mes de haber pasado por el quirófano, Nati Jota se declaró mucho más satisfecha con su imagen. Creo que tenía ciento y pico y ahora debo tener 96", explicó en entrevista al portal Teleshow.

"Me causa gracia que la gente quiere ver cómo me quedó. Pero no siento que sea desde un lado de alzados, sino como curiosos. Se interpretó mucho que era por una cuestión de bienestar mío, y eso está buenísimo. También hay algunos hombres que no lo entendieron así, pero son los menos y no me afectan esos comentarios porque estoy muy segura de lo que me hice", dijo la periodista de ESPN, de 23 años.

La joven contó que ha vuelto a entrenar, aunque con algunas limitaciones. Y espera en el corto plazo disfrutar los beneficios de su nueva imagen.

"Saber que me va a entrar cualquier tipo de bikini o que puedo usar un vestido con espalda al aire, ya está buenísimo. ¡Saber que algo me va a quedar bien! Antes veía algo y sabía que probablemente me quedaría mal. Ahora ojalá sea todo lo contrario: que lo vea y diga 'seguramente esto me quede bien', dijo.

El día que se operó, la periodista había asegurado que quería que la miraran a la cara cuando le hablaran. Cansada de escuchar comentarios desubicados cuando caminaba en la calle, y de no poder lucir un vestido con la espalda al descubierto o una bikini que viera en una vidriera, Nati habló con sus médicos, pusieron fecha y dos semanas después estaba ingresando al quirófano acompañada por su novio y su familia.