Nathy Peluso sorprendió con su perfecta imitación del acento español: escuchala

La cantante argentina Nathy Peluso es una de las figuras más populares de la música hispanoamericana actual. Argentina radicada en España, es una sensación de los últimos años y no para de conquistar audiencia (y de arrastrar algunas controversias, que nunca faltan).

En las últimas horas, la cantante de "Buenos Aires" y "Mafiosa" se volvió viral por su visita a Ibaí Llanos, el exitoso creador de contenido digital español. Ibaí se dedica a hacer transmisiones en directo en plataformas como Twitch y YouTube, donde recibe celebridades de distintas ramas, dialoga con futbolistas, músicos y demás.

El encuentro entre Peluso e Ibaí no fue, en sí mismo, lo más comentado, sino una imitación de presentadora española con la que la intérprete cautivó a Llanos, que no pudo parar de reír y disfrutar el momento al igual que Coscu, el streamer que también estaba presente en la charla.

Nathy Peluso haciendo de presentadora española es lo mejor que voy a ver este mes pic.twitter.com/Wqcc8NXtun — Ibai (@IbaiLlanos) July 20, 2021

"Buenos días, estamos hoy… Pues en lo que viene siendo el programa de Ibai, ¿no?", comenzó Peluso con una perfecta acentuación española. "En este programa nos dirás de qué vamos a hablar. Estamos pasando por un temporal bastante complicado, ¿verdad?", siguió, concentrada, mientras que Ibaí decía a Coscu: "Eso me lo hizo el otro día y no me lo podía creer".



"Nathy Peluso haciendo de presentadora española es lo mejor que voy a ver este mes", escribó Llanos en su cuenta de Twitter cuando compartió el fragmento de la charla, un video que ya está cerca de alcanzar el

millón de reproducciones.



Peluso confesó que disfruta de hacer imitaciones y esta fue apenas una muestra de sus sorprendentes capacidades.