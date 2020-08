Natalie Yoffe reveló que le había prestado dinero a Brenda Accinelli y ella contestó: "Fueron solo $200"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La "lista negra" de artistas es —junto al nuevo protocolo— el tema que sacudió a la colonia teatral esta semana. Es que en Facebook circula una lista firmada por la actriz Brenda Accinelli en la que se insinúa que los directores no deberían convocar a los actores que votaron por la coalición multicolor. Natalie Yoffe, una de las que aparece en la lista, se defendió y alimentó la polémica.



Invitada en Algo Contigo, Yoffe acusó a esta práctica de realizar "listas negras" de ser propia de "un régimen totalitario". "Son personas con odio por dentro que tienen que expresarlo en las redes porque es más barato eso que ir a terapia", calificó.

En medio de la entrevista, la actriz y comunicadora reveló un detalle clave que da cuenta de la relación de absoluta confianza que mantenía con Accinelli, la presunta autora de la lista negra que la incluye. Natalie sostuvo al aire que en el año 2012 trabajaba con ella en una obra teatral y llegó a prestarle dinero. "Me porté demasiado bien con ella para lo que me está haciendo ahora. Le hice una ayuda económica, le di un préstamo de dinero", aseguró con decepción e ira.

Al día siguiente en el mismo programa, Accinelli acusó recibo de las declaraciones de Yoffe: "La parte económica no la tiene por qué tocar porque es un tema íntimo de nosotras". Y se refirió específicamente al monto que Yoffe le habría otorgado: "No fue un préstamo de miles de dólares, fueron 200 pesos", aseguró. Visiblemente molesta con Yoffe por haber revelado ese gesto, la actriz advirtió: "Es como que yo diga los secretos que ella me dice a mí...".

En cuanto a la realización de listas negras, Accinelli aseguró que fue producto de un malentendido. Expresó que en el mensaje ella simplemente estaba comunicando a quiénes no iba a convocar ella misma por cuestiones artísticas. Al finalizar, comentó que la Sociedad Uruguaya de Actores le recomendó disculparse con los involucrados y que ya lo había hecho. El panel del programa no se mostró conforme con las explicaciones de la actriz.