Natalie Portman explica por qué se arrepiente de haber apoyado a Roman Polanski

Natalie Portman se conviritó en uno de los nombres referentes de los movimientos feministas en Hollywood, sobre todo por su fuerte presencia en el Time's Up (el tiempo acabó), pero la actriz reconoce que no siempre tomó las mejores decisiones en cuanto a los derechos de las mujeres.

En una entrevista para el sitio Buzzfeed, le preguntaron sobre una causa que firmó en 2009 en la que varias estrellas de Hollywood —entre las que figuraban Woody Allen, Martin Scorsese y Pedro Almodóvar— pedían que la custodia suiza liberara a Roman Polanski, ya que el aclamado director había sido declarado culpable en 1977 por mantener relaciones sexuales con una menor. La actriz, conocida por películas como Cisne Negro o Jackie, se mostró arrepentida por su decisión de aquella época.

"Lo lamento mucho. Me responsabilizo por no haberlo meditado lo suficiente. Alguien a quien respeto me acercó la petición y me dijo: 'Yo la firmé. ¿La firmás?' Y yo lo hice sin pensarlo", explicó.

Agregó: "Vivíamos en un mundo diferente, pero eso no es excusa. Podés tener los ojos abiertos y cambiar completamente la forma en que querés vivir. Mis ojos, en ese momento, no estaban abiertos".

En esa entrevista también le preguntaron si el tiempo de Woody Allen había llegado a su fin, ya que Portman trabajó con el director estadounidense en la película de 1996, Todos dicen te quiero, cuando tenía 15 años. Y en lugar de responder exactamente a esa pregunta, prefirió derivar el tema: "No creo que de eso deba tratar la conversación. Creo que debería ser: ¿por qué Elaine May no puede hacer una película todos los años? ¿Por qué Nora Ephron no hace una película todos los años? ¿Dónde está la versión femenina de Bill Cosby? ¿Por qué no vemos a ninguna asiática en el cine?".

El caso Harvey Weinstein fue la punta del iceberg de los acosos en Hollywood, y desde que se destapó, las denuncias en su contra y en la de otros hombres del cine aumentaron considerablemente. Ayer, en una encuesta organizada por el periódico Usa Today, las organizaciones Creative Coalition y Women in Film, y el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, se llegó a la conclusión de que el 94 por ciento de las mujeres de Hollywood habían sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual.



La controversia por "Annihilation"

La próxima película en la que se podrá ver a Natalie Portman será Annihilation, dirigida por Alex Garland y basada en el primer libro de la trilogía Southern Reach, de Jeff VanderMeer. No está exenta de polémica.

El enojo del público tiene que ver con que en el segundo libro se revela que los personajes de Portman y Jennifer Jason Leigh tienen ascendencia india asiática, la primera, y la otra americana, y resulta molesta la tendencia de Hollywood de elegir actrices caucásicas para personajes que no lo son.

Portman respondió a Buzzfeed al respecto y admitió que ni ella ni el director habían leído el segundo libro, por lo que al enterarse, "fue terrible". Reconoció el problema de representación en la industria y dijo tener "sentimientos muy fuertes al respecto", y creer que es necesaria una mayor representación: "odiaría ser parte de de ese problema", añadió.

"Simplemente, todos deberíamos empatizar con todos. Y también, estar en contra de la horrible historia de ver solo actores blancos y no a otras personas y minorías", concluyó.